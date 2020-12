Zoom préparerait un service d’e-mail et de calendrier pour concurrencer Google

Zoom pourrait bien concurrencer Google et Microsoft avec son propre service d’e-mail et de calendrier. Selon The Information, la plateforme de vidéoconférence prépare cette nouvelle aventure en ce moment.

2020 a été une année fantastique pour Zoom au vu du Covid-19 et du confinement. Beaucoup de personnes ont utilisé son service pour rester en contact avec leurs proches. L’action du groupe a grimpé de 487% en un an, pour être autour de 389 dollars à ce jour.

Mais Zoom sait qu’il va falloir se divertir pour continuer à cartonner, d’où le projet d’avoir un service d’e-mail et de calendrier. Ce serait un moyen de concurrencer Gmail, Outlook, Google Agenda et d’autres services du même genre. Ce n’est pas une tâche simple en tout cas, puisque les habitudes sont déjà prises. Tout le monde a déjà un compte e-mail. Zoom devrait donc proposer une réelle valeur ajoutée pour donner envie de choisir son service plutôt que ceux de Google, Microsoft et des autres.

À ce stade, Zoom travaillerait déjà sur le service d’e-mail, mais pas encore sur le service de calendrier. Il y a peu d’informations sur le service d’e-mail pour l’instant, si ce n’est qu’il serait disponible depuis le Web. Une application dédiée ne serait pas nécessaire, par conséquent. Ce n’est pas une surprise, puisque Gmail et les autres ont la même approche.