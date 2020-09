Zoom a multiplié par 4 son chiffre d’affaires pendant le confinement

Zoom a dévoilé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020 et ils sont plus que positifs. Le service de vidéoconférence a tout simplement explosé les compteurs, en partie grâce au confinement qui a poussé à l’usage de ce type de service en ligne.

Le chiffre d’affaires a été de 663,52 millions de dollars, contre 145,83 millions de dollars à la même période il y a un an. Les revenus ont plus que quadruplé comme nous pouvons le voir. Le bénéfice net a été de 185,99 millions de dollars, contre 5,54 millions un an plus tôt. Une sacrée différence là aussi. Le bénéfice par action a été de 92 centimes, contre 8 centimes auparavant.

Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 500,5 millions de dollars et un bénéfice par action de 45 centimes. Zoom a fait largement mieux et cela se ressent au niveau de l’action : elle a pris 22,74 points en post-séance à la Bourse pour être à 399,02 dollars.

Zoom ajoute avoir désormais 370 200 clients (des entreprises avec plus de 10 employés) qui profitent de l’offre payante, ce qui représente une hausse de 458% sur un an. « Notre capacité à garder les gens connectés dans le monde entier, associée à notre forte exécution, a conduit à une croissance des recettes de 355% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre », souligne Eric S. Yuan, le patron de Zoom.

Kelly Steckelberg, la direction financière de Zoom, a précisé que les abonnements de la part des nouveaux clients ont représenté 81% de la croissance des revenus du deuxième trimestre. Activision Blizzard et ExxonMobil font partie des nouveaux clients.