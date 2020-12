À la Croisée des Mondes : HBO bouclera la saga au terme de la troisième saison

La série His Dark Materials (La Croisée des Mondes en VF) couvrira bien les trois tomes de la saga populaire de Philip Pullman. Contrairement au projet de métrages (inachevé), HBO et BBC iront donc au bout du voyage, ce qui devrait bien évidement ravir les nombreux fans de la saga culte. En annonçant la production de la saison 3 (qui couvrira le troisième et dernier tome Le Miroir d’Ambre), HBO confirme aussi qu’après les ratés lointains de Rome ou du Carnaval de l’Etrange (qui n’avaient pas pu être terminés correctement), le géant de la série haut de gamme est devenu un producteur fiable qui n’abandonne pas ses séries au gré de l’évolution des audiences.

His Dark Material est une très belle série, sans aucun doute sous-cotée au vu de sa popularité. Le casting, la qualité globale de la production et surtout bien sur le respect de l’œuvre originale en font un immanquable à la fois pour les amateurs des romans, mais plus globalement pour les amoureux d’univers de fantasy. La saison 3 de His Dark Materials n’a pas encore de date de sortie.