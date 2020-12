Artemis 2 : un astronaute canadien s’envolera vers la Lune en 2023

Le 16 décembre dernier, le Vice Président Mike Pence annonçait la liste des 18 astronautes présélectionnés pour la mission lunaire Artemis 3. A la suite d’une longue batterie de tests, 4 astronautes intègreront intègreront la mission lunaire ultime, celle qui permettra à nouveau à des astronautes américains de fouler le sol lunaire, 52 ans après Apollo 17 !

L’astronaute canadien David Saint-Jacques, a travaillé à bord de l’ISS en 2018-2019

Avant Artemis 3, il y aura forcément Artemis 1 (mission non habitée autour de la Lune) et Artemis 2 (vol orbital habité autour de la Lune). Et puisqu’on en parle, l’Agence spatiale canadienne vient d’annoncer qu’un astronaute canadien a déjà son siège réservé dans la capsule Orion qui fera le vol orbital autour de la Lune.

Pourquoi un tel privilège me direz-vous ? Tout simplement parce que le Canada a décidé de fournir « gracieusement » à la NASA le bras robotique Canadarm3 destiné à la maintenance de la future station lunaire orbitale Gateway. C’est encore une société canadienne, le spécialiste de la robotique MDA, qui assurera le support de ce bras robotique ultra-sophistiqué.

Les prétendants canadiens probables à la mission Artemis 3 sont David Saint-Jacques (à bord de l’ISS entre 2018 et 2019), Jeremy Hansen, ainsi que deux jeunes astronautes tout juste sortis du centre de formation, Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk.