Samsung Galaxy S21 : les prix pour l’Europe ont fuité

Les prix des Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra de Samsung se dévoilent. Il s’agit des tarifs qui concernent l’Europe. Cela débute à 849 euros pour le Galaxy S21.

Le prix de 849 euros pour le Galaxy S21 concerne le modèle avec 128 Go d’espace de stockage. Ce serait, visiblement, la seule capacité disponible. On retrouve ensuite le Galaxy S21+ à 1 049 euros avec 128 Go de stockage. C’est 1 099 euros pour la variante avec 256 Go de stockage. Vient enfin le Galaxy S21 Ultra avec 128 Go de stockage et un prix de 1 399 euros.

Info on Galaxy S21 Series Europe pricing -Galaxy S21 128GB: €849

-S21+: €1,049 (128GB), €1,099 (256GB)

-S21 Ultra 128GB: €1,399 Will differ slightly based on the EU countries' taxes S21/S21+ got cheaper. Ultra now costs more. Please link & credit:https://t.co/mjsfnj5F4I pic.twitter.com/GjOHeqfQHO — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 18, 2020

Ishan Agarwal, qui a régulièrement des informations sur OnePlus et Samsung, note que les prix peuvent un peu varier selon les pays au vu de la TVA. Il ajoute que le prix des Galaxy S21 et Galaxy S21+ est inférieur à celui de leurs prédécesseurs. En revanche, le Galaxy S21 Ultra est plus cher que le Galaxy S20 Ultra à sa sortie.

La baisse de prix de deux Galaxy S21 s’explique-t-elle par le retrait du chargeur et des écouteurs de la boîte en Europe ? Peut-être. Il n’y a pas de réponse pour l’instant. Pour rappel, Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones le 14 janvier avec une sortie le 29 du même mois.