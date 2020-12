Que c’est beau et rassurant, ce sens inné de la modestie, de la juste humilité responsable : le vice président américain Mike Pence vient d’annoncer que les membres de la nouvellement créée US Space Force, soit la force spatiale armée des Etats-Unis, s’appelleront désormais Les Gardiens (Gardians). Ce choix ferait référence aux « Guardiens de la Haute Frontière » (Guardians of the High Frontier), nom attribué aux membres de l’Air Force Space Command … en 1983 (c’est pas un peu fini ce pompage éhonté sur les années 80 ?). L’actuelle US Space Force est d’ailleurs considérée généralement comme un reboot de l’Air Force Space Command.

On dirait presque l’affiche d’un film…

Malgré l’explication sur ses origines, le nouveau qualificatif des membres de l’US Space Force sera certainement plus perçu par les générations actuelles comme une référence à la pop-culture (Les Gardiens de la Galaxie). Il ne serait d’ailleurs guère étonnant d’assister à la création de nouveaux mèmes faisant le rapprochement entre l’US Space Force et la licence Marvel.