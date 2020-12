Pleio : Bouygues se lance dans le service de cloud gaming par abonnement

« Selon que tu sois un grand du JV ou de la tech ou un opérateur mobile français… tu n’auras pas droit à la même couverture médiatique lors du lancement d’un nouveau service ». Cela fait près de 15 jours que Bouygues a lancé son service de jeu par abonnement baptisé Pleio, et nous sommes un peu passé à côté, comme un grand nombre de nos confrères. Faute avouée à moitié pardonnée dit-on (c’est le jour des adages), mais cela ira sans doute mieux encore avec un petit article sur ce nouveau service par abonnement dévoilé le 2 décembre dernier.

Qu’est-ce donc que Pleio ? C’est un service de cloud gaming par abonnement (un peu sur le principe d’xCloud) développé par la société GameStream. Pour 9,99 euros mensuel, le client disposant d’un des forfaits Bouygues de cinquième génération pourra accéder, via son smartphone Android, à une bibliothèque d’environ 80 titres. Les jeux sont garantis sans pubs (encore heureux) et il sera possible de continuer sa partie mobile sur Bbox Miami ou Miami 4K.

Les jeux de la plateforme sont jouables via la 5G (dans la limite du forfait) ou sur Wi-Fi. Et les jeux me direz-vous ? Ce n’est pas si mal puisqu’on retrouve quelques jolis classiques, comme Dirt 4, LEGO Star Wars: The Complete Saga, F1 2018, WRC 6, Ultra Street Fighter IV, ou bien encore Wonderboy: The Dragon’s Trap. Pas si mal, même si l’abonnement de 9,99 euros peut sembler un poil sur calibré pour l’offre (le GamePass propose beaucoup plus pour 3 euros de plus seulement).