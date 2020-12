Pornhub supprime des millions de vidéos d’utilisateurs non certifiés

Pornhub a opéré à un sacré nettoyage sur son site, en retirant des millions de vidéos. Selon Motherboard, le site pornographique comptait 13,5 millions de vidéos hier soir. Il en reste seulement 4,7 millions aujourd’hui.

Cette suppression massive a un rapport avec une récente enquête du New York Times. Le journal américain a révélé que beaucoup de vidéos sur Pornhub contenaient des abus perpétrés sur des enfants et de la violence non consentie. Il ajoutait que n’importe qui pouvait télécharger les vidéos pour ensuite les poster à nouveau.

Pornhub a donc décidé de prendre des mesures. Seules les personnes avec un compte certifié peuvent mettre en ligne des vidéos à présent. Il peut s’agir des actrices pornographiques elles-mêmes ou des partenaires de l’industrie. Mais l’internaute « lambda » ne peut plus mettre en ligne une vidéo. En outre, les téléchargements de vidéos deviennent réservés aux utilisateurs payants.

Lundi dernier, Visa et MasterCard ont engagé des enquêtes sur leurs liens avec Pornhub. Quelques jours plus tard, les deux entreprises bancaires ont annoncé couper leurs ponts avec le site pornographique. Il s’agit d’un coup dur pour la plateforme, puisque les systèmes de paiement sont restreints désormais. Cela pose également un problème pour les actrices qui vendent leurs vidéo à l’unité sur le site.