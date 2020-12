[Game Awards] : Perfect Dark de retour sur Xbox Series X et Series S (trailer)

La rumeur était dans l’air depuis quelques jours, mais personne n’osait trop y croire. Perfect Dark sera donc bien le premier jeu de The Initiative, le studio monté de toute pièce par Xbox avec dans ses rangs plusieurs pointures du JV. Le trailer (en CGI) est tombé durant les Game Awards, accompagné d’une petite interview des devs à la tête du projet. S’il semble évident que le projet n’en est encore qu’à ses débuts, il faut noter tout de même que le jeu est en cours de développement depuis déjà plus d’un an. Phil Spencer en personne avait pu jouer à une version préliminaire du titre (sans doute pré-alpha) au mois de février 2020.

Perfect Dark se range dans la catégorie des fps cultes. Sorti en 2000 sur Nintendo 64, le jeu du studio Rare est rapidement devenu LA référence du FPS sur consoles, prouvant que le genre était parfaitement adaptable à la manette. Sa suite, Perfect Dark Zero (Xbox 360), est loin du même niveau d’excellence, mais The Initiative semble partir avec de tout autres moyens, et une toute autre équipe de devs… Perfect Dark Series X n’a pas encore de date de sortie.