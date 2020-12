Windows ARM : l’émulation des applications x64 est disponible

Microsoft propose désormais l’émulation des applications x64 sur Windows ARM. C’est accessible pour les membres inscrits au programme Windows Insider. Et autant dire que ce support était attendu pour faire tourner de nombreux logiciels.

Jusqu’à présent, Microsoft proposait seulement l’émulation des applications x86. C’était embêtant parce que beaucoup d’applications et jeux ont basculé en 64 bits de nos jours. C’est pour cela que l’émulation des applications x64 sur Windows ARM était attendue par la communauté. Microsoft la propose dès à présent aux testeurs.

Microsoft liste quelques applications qui peuvent profiter de l’émulation x64 sur Windows ARM. On retrouve notamment Autodesk Sketchbook, Rocket League, Chrome et d’autres. Chacune sera plus performante à l’usage, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Microsoft précise que les applications 64 bits peuvent venir aussi bien du Microsoft Store que d’Internet. Cela ne pose aucun problème particulier pour l’émulation.

Quand le public pourra-t-il profiter de la nouvelle émulation ? Microsoft ne donne pas de date pour l’instant. Le groupe dit attendre les retours des testeurs sur le sujet avant de se prononcer.

Il serait en tout cas intéressant de comparer les performances entre l’émulation des applications x64 sur Windows ARM et celle avec Rosetta 2 d’Apple sur les Mac ARM. Les premiers tests concernant les Mac sont très positifs. Il n’y a plus qu’à espérer que ce soit la même chose pour le système d’exploitation de Microsoft.