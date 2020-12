YouTube active le HDR sur les vidéos en direct pour une meilleure qualité

YouTube propose désormais le HDR sur les vidéos qui sont en direct. Le HDR était déjà disponible pour les vidéos « classiques », et ce depuis 2016. YouTube a donc pris son temps pour les vidéos en direct, mais c’est maintenant une réalité.

L’ajout du HDR sur les vidéos en direct de YouTube va permettre d’avoir une meilleure expérience visuelle. Le HDR offre une plus large palette de couleurs. Il permet également de rendre beaucoup plus visibles et distinctes les nuances entre les zones sombres et les zones plus lumineuses.

« Nous voulons continuer à permettre ces expériences dynamiques en temps réel. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui le HDR pour les vidéos en direct sur YouTube », indique YouTube sur son blog. « Les vidéos HDR ont un contraste plus élevé, révélant des ombres précises et détaillées et des reflets étonnants avec plus de clarté que jamais. Et en proposant le HDR pour les vidéos en direct, nous débloquons la qualité d’image la plus spectaculaire jamais obtenue pour un contenu en direct », ajoute la plateforme.

Comment diffuser une vidéo HDR en direct sur YouTube ? Il faut passer par un encodeur et une caméra compatibles. Une aide est disponible à ce sujet sur cette page.

Tout le monde peut-il regarder une vidéo HDR ? Oui… à condition d’avoir un écran compatible. Si ce n’est pas le cas, alors la vidéo sera en SDR. C’était le cas jusqu’à présent avec les vidéos en direct sur YouTube.