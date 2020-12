Oppo Find X3 Pro : un énorme leak sur une énorme fiche technique (Snapdragon 888, 50 MPx, HDR 10-bit, etc.)

L’Oppo Find X3 Pro s’annonce comme un véritable monstre haut de gamme, un flagship qui pourrait bien avoir de quoi faire trembler Samsung et ses prochains Galaxy S21. Evan Blass (@evleaks) a lâché les chiffres qui tâchent sur le site Voice, et il y a du lourd au programme. Ainsi, et pour commencer, le Find X3 Pro disposerait d’une dalle incurvée 6,7 pouces à la résolution de 3 216 x 1 440 pixels et surtout, compatible HDR 10-bit (jusqu’à 1 milliard de couleurs différentes affichables). Mieux encore, le taux de rafraichissement s’adapterait aux usages, et pourrait ainsi osciller entre 10 et 120 Hz !

Le Find X3 Pro s’annonce comme le digne successeur du Find X2 Pro (ci-dessus)

A l’intérieur du boitier le puissant Snapdragon 888 compatible 5G, (et un iGPU Adreno de dernière génération) et une batterie double cellule de 4500 mAh capable de gérer la recharge ultra rapide 65 W (SuperVOOC 2.0) et la recharge sans fil rapide à 30 W (VOOC). Le NFC est du voyage, avec un module à double antenne. Au niveau du bloc photo, on frôle l’extase, avec deux capteurs de 50 MPx (grand angle et ultra grand angle), un capteur 13 MPx avec zoom optique 2x et même un capteur Macro 3 MPx avec un zoom rapproché 25x affichant des performances proches d’un petit microscope ! Toujours selon Evan Blass, l’Oppo Find X3 fonctionnera sous ColorOS 11 (Android 11) et sera disponible en deux coloris, le noir et le bleu.