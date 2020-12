Monster Hunter : le film est retiré des salles chinoises… à cause d’une blague raciste

Le film Monster Hunter n’aura donc pas tenu plus de 24 heures en Chine. La raison de ce retrait aussi massif que rapide ? Une simple scène, dans laquelle l’acteur sino-américain Jin Au-Yeung lance un « Look at my knees. What kind of knees are these ? Chinese », ce qui est un jeu de mot désolant entre « genoux » (knees) et « chinois » (chinese). Au delà du trait d’esprit vraiment pourri (comme le film sans doute), ce rapprochement entre « knees » et « chineese » fait écho en Chine à des insultes tirées d’un vieux chant anglo-saxon ouvertement raciste et anti-asiatique (« Chinese, Japanese, dirty knees, look at these »). Pour ne rien arranger, le sous-titrage chinois, un brin erroné par rapport à la version originale, fait penser que la remarque du soldat américain est intentionnellement raciste.

Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Les internautes chinois se sont déchainés sur le mediaranking du jeu de Capcom (dont s’inspire le film), et le mouvement de colère s’est amplifié au point que les autorités locales ont pris la décision de bannir le film du pays, quelques heures seulement après son arrivée dans les salles ! Histoire de rajouter à la confusion générale, il convient de rapeller que le film Monster Hunter est coproduit par le géant chinois Tencent. Un beau fiasco donc pour un film qui n’avait sans doute pas besoin de cela pour se couvrir de ridicule (le trailer et le casting semblaient déjà faire pencher la balance vers le nanar de série Z).