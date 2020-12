Pas de Fortnite World Cup en 2021, mais d’autres tournois sont prévus

Il n’y a pas eu de Fortnite World Cup en 2020 à cause du Covid-19 et le scénario va se répéter en 2021. Epic Games, qui développe Fortnite, évoque là encore la crise sanitaire.

Voici ce qu’annonce Epic Games concernant l’annulation de la Fortnite World Cup de 2021 :

À terme, notre objectif est d’organiser à nouveau des tournois en personne. Néanmoins, notre priorité actuelle reste la préservation de la santé et de la sécurité des joueurs et des équipes. À cause de cet inconnu, nous ne prévoyons pas d’organiser de nouveaux évènements en personne en 2021, Fortnite World Cup y compris.