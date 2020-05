Epic annule la Fortnite World Cup 2020

Un nouvel acteur majeur de l’industrie du jeu vidéo et de l’eSport vient d’encaisser un coup dur : Epic Games a pris la décision d’annuler l’édition 2020 de sa Fortnite World Cup, par mesure de sécurité et pour se conformer aux organismes législateurs qui réagissent à la crise sanitaire du coronavirus. Tout n’est cependant pas perdu pour les amateurs et fans du jeu, puisque le studio a annoncé que la plupart des autres événements Fortnite prévus pourraient se dérouler directement en ligne. Ce ne sera malheureusement pas le cas pour la coupe du monde, les « limitations de la compétition en ligne inter-régions » rendant le processus trop compliqué.

La firme reste cependant optimiste pour les temps à venir, et espère pouvoir refaire un événement du genre pour l’an prochain. Cependant, elle a affirmé sa volonté de s’orienter pour l’instant uniquement sur les FNCS et autres Cash Cups, maintenant également son soutien envers les organisateurs d’événements tiers, tant que ceux-ci se tiennent virtuellement. Voilà qui met en tout cas un grand coup dans les projets pour le moins ambitieux d’Epic, qui va devoir revoir sa copie.

Physical Events – For the rest of 2020, all Fortnite competitions will be held online. Due to the limitations of cross region online competition, there will not be a Fortnite World Cup in 2020.

— Fortnite Competitive (@FNCompetitive) April 30, 2020