American Gods : un trailer divin pour la troisième saison

Tout d’abord, un petit (mais ferme) conseil : si vous n’avez pas regardé les deux premières saisons d’American Gods, jetez vous sur le champ sur les deux premières saisons (de toute façon, qu’y a t-il de mieux à faire en confinement ?). Ce chef d’oeuvre télévisuel pas assez connu met en scène des dieux ou demi-dieux en pleine bataille de succession à l’ère moderne. La mise en scène, hallucinée et souvent très inspirée, offre de purs moments de bravoure visuelle, sans compter un scénario fouillé (tiré du roman de Neil Gaiman) et des acteurs transcendés : Ricky Whittle (Ombre Moon), Ian McShane (Le Voyageur), Emily Browning (Laura Moon) et Pablo Schreiber (le délirant Leprechaun) – entre autres – fournissent des prestations particulièrement intenses. Et puis aussi, la série ne connait pas le politiquement correct si caractéristique de tout un pan de la production série actuelle (y compris aujourd’hui chez HBO, hélas).

Un nouveau trailer nous tease un peu plus la saison 3, et tout semble encore plus dingue, encore plus beau, avec en sus l’apparition au castin de deux acteurs célèbres, soit Dany Trejo dans le rôle de M. World et Iwan Rheon (oui, le psycho de GoT) dans le rôle d’un lutin du nom de Leon Doyle. La saison 3 d’American Gods sera diffusée sur Amazon Prime Video le 10 janvier prochain.