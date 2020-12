Effondrement d’Arecibo : un drone a filmé la catastrophe (vidéo)

Le radiotélescope d’Arecibo s’est effondré sur lui même le 1er décembre dernier. La chute de cet observatoire mythique a choqué la communauté scientifique, et notamment les astronomes et astrophysiciens qui ont puisé durant plusieurs décennies dans l’immense stock de données du radiotélescope. L’émotion ne risque pas de retomber de sitôt puisque Le National Science Foundation a diffusé les images de l’effondrement prises par un drone et une caméra de surveillance du site.



Les images sont terribles : les derniers filins d’acier qui soutiennent encore la plateforme cèdent d’un seul coup, ce qui a aussi entrainé la chute des trois tours de soutien. Ce sont d’ailleurs certainement ces dernières qui ont complètement détruit la coupole de l’antenne situé en dessous de la structure. Rappelons ici que plusieurs câbles de soutient s’étaient déjà détachés ces derniers mois, ce qui avait entrainé la fermeture quasi totale du site.