Chang’e-5 se pose avec succès sur la Lune et transmet ses premiers clichés

L’histoire retiendra donc que ce 1er décembre 2020, la sonde spatiale chinoise Chang’e 5 s’est posée avec succès sur la face visible de la Lune, ce qui constitue l’un des rares éclairs de pleine satisfaction dans cette année maudite. L’atterrisseur s’est posé sans encombres dans une zone de la Lune baptisée l’océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum) et a déjà commencé à prélever des échantillons. Le Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC) a diffusé il y a quelques heures à peine les premiers clichés pris par la sonde, et c’est bien sûr de toute beauté.

Rappelons ici que la mission Chang’e-5 est un véritable tour de force technologique de la part de l’agence spatiale chinoise. Pas moins de 4 appareils distincts « travaillent » en effet de concert sur la mission : un alunisseur et une capsule se trouvent à la surface de la Lune tandis qu’un orbiteur et un aéronef tournent en orbite autour de notre satellite naturel en attendant le retour de la capsule (l’alunisseur restera sur la Lune). Les échantillons lunaires sont récoltés jusqu’à 2 mètres sous la surface grâce à une foreuse à percussion.