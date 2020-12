Un objet non identifié fonce vers la Terre, mais il n’y a pas d’E.T dedans

2020 SO fonce vers la Terre. Paul Chodas, chercheur au Center for Near-Earth Object (CNEOS), a étudié en profondeur cet objet « céleste » au comportement inhabituel, et s’est alors rendu compte que ce dernier était passé plusieurs fois à proximité de la Terre durant le demi-siècle écoulé. La première observation du genre remonterait à 1966. Or, il se trouve que cette année là, une fusée Atlas-Centaur a décollé de cap Canaveral en emportant avec elle l’atterrisseur lunaire Surveyor 2.

L’un des moteurs de Surveyor 2 en cours d’assemblage en 1962. C’est peut-être lui qui passe régulièrement nous rendre visite sous le nom de 2020 SO

Et la Mission ne s’est pas déroulée comme prévu. Les équipes de la NASA ont en effet perdu le contrôle de l’engin dans les toutes dernières étapes de la mission : l’atterrisseur s’est écrasé sur la lune (dans le cratère Copernic) tandis que l’étage supérieur de la fusée ainsi que les boosters se sont perdu dans l’espace. L’étrange 2020 SO serait donc l’épave de la fusée de 1966, ce qui signifie qu’il ne faut pas s’attendre à voir débarquer les petits hommes verts (ou bleus).