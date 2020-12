Nintendo : 3 ans de prison pour un hacker qui a volé des documents

Ryan Hernandez, un hacker de 21 ans qui s’est infiltré sur les serveurs de Nintendo, est condamné à trois ans de prison par la justice américaine. Il a notamment volé des documents confidentiels au sujet de la Switch. Le jeune a plaidé coupable.

Cet Américain a réussi à s’infiltrer dans le réseau de Nintendo avec l’aide d’un proche. Ils ont pu obtenir les informations d’un employé de Nintendo grâce à la méthode du phishing. Ces données ont suffi pour obtenir différents accès et accéder au réseau. Cela remonte à 2016.

Nintendo a appris l’affaire et a contacté le FBI. La police fédérale a demandé en 2017 à Ryan Hernandez d’arrêter ses pratiques avec Nintendo et tout le reste. Le hacker a fait la sourde oreille et a continué son activité pendant un petit moment. Le FBI a alors décidé de relancer son enquête.

En 2019, le FBI a saisi les disques durs du hacker. Il se trouve que Ryan Hernandez n’avait pas que des documents confidentiels de Nintendo. Ses disques durs contenaient des images pédopornographiques. Il est aujourd’hui considéré comme un délinquant sexuel. Le juge en charge de son dossier a décidé de le placer dans un établissement pour les détenus souffrant de troubles cognitifs, et ce pendant trois ans. Le hacker fera l’objet d’un suivi de sept ans après sa sortie de prison.