Spider-Man: Miles Morales : un bug loufoque transforme Spidey… en chauffage d’extérieur

Spider-Man: Miles Morales remporte un franc succès sur PS5. Le jeu est très joli à regarder (sans être non plus la claque du siècle), les effets de ray-tracing sont convaincants, et l’on l’on peut même jouer un Spidey réellement identique à celui du film d’animation, le framerate volontairement poussif en prime ! Outre une faible durée de vie, le jeu a pour principal défaut… d’être blindé de bugs, comme un écho aux soucis hardware de la PS5. L’un de ces bugs est véritablement hilarant puisqu’il transforme Spidey en… chauffage d’extérieur pour terrasses ! Le plus beau est bien que le chauffage peut s’envoler dans les airs comme Spidey, comme s’il s’agissait d’un nouveau super-héros pour le moins étrange. Gageons qu’un patch va corriger tout ça…

I found one in the new Spider-Man game, where I turned into a patio heater for no apparent reason. pic.twitter.com/ApChq2nB1s — Andy H (@DoctorCuriosity) November 27, 2020

