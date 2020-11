L’anime Demon Slayer : Le train de l’infini bat tous les records au box office japonais

Demon Slayer: Le Train de l’infini, adaptation du manga de Koyoharu Gotōge et d’une série animée, est tranquillement en train de tout casser au Japon. Sorti sur seulement 3 marchés (Japon, Chine et Taiwan), Demon Slayer : Le train de l’infini a récolté pas moins de 25,9 milliards de yens, ce qui équivaut, accrochez-vous, à 248 millions de dollars. Le tout en seulement 39 jours d’exploitation.

Demon Slayer : Le train de l’infini efface Disney des tablettes au Box-Office japonais

Très taquin, notre confère Ecran Large rappelle que le Tenet de Nolan a réalisé 356 millions de dollars en beaucoup plus de temps et sur un bien plus grand nombre de pays ! Le Train de l’Infini a donc plutôt la vitesse d’un TGV : 14,9 millions de personnes sont déjà allées voir le film (sur trois pays donc). Demon Slayer : Le train de l’infini est déjà le troisième plus gros succès du box-office japonais. Le film a même dépassé des poids lourds comme La Reine des Neiges ou Le Voyage de Chihiro des studios Ghibli. Vous vous demandez ce qui justifie un tel engouement ? Cela tombe bien, la plateforme VOD Wakanim vient d’annoncer que l’anime sera bien diffusé en France.