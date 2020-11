[#BlackFriday] Des centaines de promotions sur les produits High-Tech : smartphones, accessoires, TV, produits connectés, stockage,…

Année exceptionnelle, Black Friday exceptionnel ! C’est enfin le jour du Black Friday, dernier vendredi du mois de novembre et jour de grosses promotions pour faire ses achats de Noël. Cette année de nombreux e-commerçants ont décidés de reporter au 4 novembre ce rendez-vous très attendu. Malgré cela, nous avons droits à de nombreuses promotions. Voici un récapitulatif des bons plans High-Tech du jour (et ceux qui ont commencé jeudi) que nous avons dénichés pour vous sur la toile. Nous mettrons à jour la page tout au long de la journée, n’hésitez donc pas à revenir régulièrement

🔥 HOT! Si vous souhaitez voir produit en particulier en regardant les meilleurs prix ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech 🔥

Forfait illimité Bouygues avec 100 Go à 14,99€/mois (sans engagement et sans limite de durée)

🔥 Forfait illimité RED by sfr #BlackFriday avec 200 Go à 15€/mois (sans engagement et sans limite de durée)

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires /objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

HOT! Console Nintendo Switch Lite (Corail ou Turquoise) + Animal Crossing: New Horizons (Dématérialisé) à 199,83€ sur @Amazon.de – livrable en France

Console Nintendo Switch Lite (Corail ou Turquoise) + Animal Crossing: New Horizons (Dématérialisé) à 199,83€ sur @Amazon.de – livrable en France HOT! Smartphone 6.5″ Samsung Galaxy S20 FE 4G – exynos 990- 128 Go à 508€ au lieu de 669€ (-24.07%) sur @Amazon.it – livrable en France

Smartphone 6.5″ Samsung Galaxy S20 FE 4G – exynos 990- 128 Go à 508€ au lieu de 669€ (-24.07%) sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

HOT! Clé USB 3.0 SanDisk Ultra – 512 Go à 51,99€ au lieu de 74,01€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Cartes mémoires

Carte Mémoire MicroSDXC SanDisk Ultra – 128Go, Classe 10 + Adaptateur SD à 17,99€ au lieu de 30,99€ (-41.95%) sur @Amazon (vendeur tiers)

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Logiciels :

Windows 10 Professional à 7,40€ avec le code SGO50

Windows 10 Pro à 7,40€ avec le code SGO50

Office 365 Pro (+Windows 10 Hoem Gratuit) à 17.69€

➡️ Périphériques :

HOT! Pack : Carte Mère MSI X470 Gaming Plus Max + Disque SSD Interne M.2 Western Digital – SN550 – 500Go à 119,99€ sur @Cdiscount

Pack : Carte Mère MSI X470 Gaming Plus Max + Disque SSD Interne M.2 Western Digital – SN550 – 500Go à 119,99€ sur @Cdiscount Souris gaming sans-fil Roccat Kain 202 Aimo Wireless RGB – Optique Owl-Eye à 51,91€ au lieu de 99,99€ (-48.08%) sur @Amazon



➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants :

➡️ Écrans :

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



HOT! Manfrotto MT190XPRO4 Trépied en Aluminium 4 Sections Noir & MHXPRO-3W – Rotule à 3 Dimensions – Noir à 149,99€ au lieu de 229,00€ (34,5%) sur @Amazon.it – livrable en France

Manfrotto MT190XPRO4 Trépied en Aluminium 4 Sections Noir & MHXPRO-3W – Rotule à 3 Dimensions – Noir à 149,99€ au lieu de 229,00€ (34,5%) sur @Amazon.it – livrable en France

— 🔥 Divers —