Le successeur du Galaxy Z Flip prend du retard, mais gagne le 120 Hz

Le Galaxy Z Flip, premier smartphone Samsung à clapet avec écran pliable, aura bien un successeur. Le site The Elec, souvent de bonnes sources, confirme que le successeur du Z Flip 5G est toujours sur les rails, mais que son lancement sur le marché pourrait prendre un peu de retard. Attendu pour le premier trimestre 2021, le Z Flip 2 serait finalement commercialisé lors du second trimestre, voire plus tard. The Elec affirme en outre que Samsung lancera trois modèles de smartphones pliables l’an prochain, soit le Galaxy Fold 3, le Galaxy Z Flip 2 et le Galaxy Fold FE, un modèle plus « accessible » financièrement que le Fold.

L’annonce de ce report s’accompagne quand même d’une bonne nouvelle : le Galaxy Z Flip 2 disposerait d’une dalle pliable 120 Hz, suivant en cela les pas du Galaxy Fold 2. Rappelons enfin que le Galaxy Z Flip 5G était facturé 1449 dollars, et que les quelques rumeurs disponibles ne font pas état d’un quelconque effort tarifaire sur le prochain modèle.