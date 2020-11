L’Angleterre veut sa Sphère de Dyson pour récupérer l’énergie du soleil

L’Angleterre voit loin quand il s’agit d’autonomie énergétique, peut-être même un peu trop loin. Le gouvernement britannique plancherait ainsi sur un système de récupération de l’énergie solaire, un système qui nécessiterait l’emploi d’un réseau de satellites équipés de panneaux solaires. Plus près du soleil, beaucoup plus efficients en énergie, ces satellites solaires renverraient l’énergie reçue vers des centres électriques basés au sol, de quoi fournir en énergie solaire une grande partie de la population.

Une sphère de Dyson. L’Angleterre n’ira pas jusque là (le pourrait-elle ?), mais envisage une flotte de satellites solaires capables de récupérer l’énergie du soleil avant de la transmettre vers la Terre

Cette idée n’est pas neuve : la S.F en parle déjà dans les années 40 sous la plume d’Isaac Asimov, tandis que le physicien et mathématicien Freeman Dyson en a imaginé une version encore plus ambitieuse, la sphère de Dyson. Cette hyperstructure « consiste en une sphère de matière, artificielle et creuse, située autour d’une étoile et conçue pour en capturer presque toute l’énergie émise, pour une utilisation industrielle » (source Wiki).

Un projet trop ambitieux ?

Le projet britannique ne va pas aussi loin, mais il est déjà pris très au sérieux : l’organisation Frazer-Nash Consultancy a été chargée de la conception des satellites, et les têtes pensantes d’Oxford Economics devront trouver les partenaires adéquats. Graham Turnoch, le directeur général de l’Agence spatiale britannique, commence même à fantasmer à voix haute : « Le Soleil ne se couche jamais dans l’Espace, donc un système d’énergie solaire spatial permettrait de fournir de l’énergie renouvelable à n’importe quel endroit de la planète, de jour comme de nuit, par temps de pluie ou de soleil. C’est une idée qui existe depuis des décennies, mais qui a toujours été perçue comme étant à des années de distance ».

L’enthousiasme de Graham Turnoch ne suffira peut-être pas lui seul à rendre le projet viable. Les autorités britanniques reconnaissent d’ailleurs que le défi technologique s’annonce monumental. On ne saurait mieux dire…