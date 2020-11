GTA 6 : Rockstar tease son jeu avec une route

Les fans de la licence Grand Theft Auto attendent impatiemment GTA 6. Rockstar n’a pas encore annoncé son prochain jeu, mais le teasing a commencé. Tout est lié à… un bout de route.

Rockstar a récemment annoncé un nouveau braquage pour le mode en ligne de GTA 5. Il se trouve que des coordonnées GPS sont présentes dans la vidéo du teaser et les joueurs font un rapprochement avec GTA 6. Les coordonnées GPS renvoient vers une route dans l’État de Virginie (ci-dessus) et sa forme intrigue des personnes. Elles y voient le chiffre romain VI, ce qui peut naturellement faire penser à GTA 6/GTA VI.

Certains estimeront peut-être que c’est un peu tiré par les cheveux. Après tout, ce bout de route peut avoir d’autres formes. Mais quand on sait que GTA 6 est en développement chez Rockstar et qu’une annonce pourrait tomber à tout moment…

Il n’y a pour l’instant pas la moindre information officielle sur GTA 6 de la part de Rockstar. Nous ne savons pas à quoi ressemblera le jeu, où il se déroulera et quelle sera sa date de sortie. En tout cas, il pourrait bien ne sortir que sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Une disponibilité sur PS4 et Xbox One semble mal partie pour l’instant.