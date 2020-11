Elon Musk devient le second homme le plus riche de la planète, devant Bill Gates

Elon Musk est un entrepreneur parfois fantasque et bouillant, mais c’est aussi et surtout un visionnaire qui a déjà changé la face de deux industries via ses sociétés Tesla et SpaceX. Cette réussite au plus haut niveau se traduit en chiffres mirobolants : si l’on en croit le dernier classement établi par Bloomberg, Elon Musk est désormais le second être humain le plus riche de la planète Terre, juste devant l’ex CEO de Microsoft Bill Gates. Il y a une semaine à peine, Elon Musk dépassait Mark Zuckerberg dans ce même classement.

La fortune d’Elon Musk est estimée à 128 milliards de dollars, sachant que le patron de SpaceX a gagné près de 100 milliards de dollars sur la seule année 2020 ! Au mois de janvier de cette année, Elon Musk ne pointait encore « qu’à » la 35ème place des hommes et femmes les plus riches. La progression rapide de cette fortune serait essentiellement due à la croissance phénoménale de la capitalisation boursière de Tesla (de 100 à 500 milliards de dollars sur un an). La valeur du portefeuille d’actions de Musk a ainsi quintuplé en quelques mois à peine.

Malgré cette progression fulgurante, l’immense fortune de Musk reste encore à bonne distance des 182 milliards de Jeff Bezos, le CEO d’Amazon. Gageons que les succès en série de Tesla et surtout de SpaceX (qui vient d’envoyer 4 astronautes dans l’ISS), continueront d’accroitre cet énorme « bas de laine ».