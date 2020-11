Steam ajoute le support de la manette DualSense de la PS5

Steam annonce prendre en charge la manette DualSense de la PS5. Tous les jeux qui s’appuient sur son API Steam Input peuvent ainsi être contrôlés avec cette manette. Les développeurs de jeux n’ont rien à faire : Steam s’occupe de tout.

Steam évoque une prise en charge complète des LED, du pad directionnel, du moteur de vibrations et du gyroscope de la manette DualSense de la PS5. Il est possible de les configurer dans des jeux tels que Death Stranding, No Man’s Sky, Horizon Zero Dawn et bien d’autres. Vous pouvez en profiter dès maintenant en rejoignant le programme bêta du client Steam. La prise en charge sera disponible avec la version stable du client après une série de tests supplémentaires.

La manette DualSense de la PS5 rejoint la liste de 200 périphériques d’entrée pris en charge par l’API. On retrouve la manette de la PS4, la manette Switch Pro, les sticks d’arcade, les volants, les tapis de danse et tout autre contrôleur imaginable.

Évidemment, certains estimeront que jouer à la manette sur PC avec Steam (ou autre) est inconcevable. Pour ces joueurs, c’est clavier + souris et rien d’autre. Mais Steam révèle que le pourcentage de personnes qui utilisent une manette peut facilement atteindre les 60%, voire plus. Il y a deux ans, les sessions de jeu avec une manette PlayStation représentaient 10,9% des sessions de jeu sur Steam. C’est 21,6 % aujourd’hui.