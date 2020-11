Le réseau des opérateurs est très sollicité avec les PS5/Xbox Series pendant le confinement

En plus du confinement, Orange et les autres opérateurs doivent face au lancement des PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Leurs réseaux Internet sont très sollicités et Orange dit faire le nécessaire pour éviter les problèmes.

« Nous mobilisons des équipes supplémentaires pour superviser les réseaux et vérifier que rien ne perturbe leur bon fonctionnement lorsque nous anticipons des événements exceptionnels comme ceux-là », explique Laurent Perrier, directeur supervision des services chez Orange. « Il faut anticiper en permanence. On n’augmente pas la capacité d’un réseau du jour au lendemain », ajoute le cadre.

Certains jeux PS5 ou Xbox Series X/S sont très lourds et dépassent les 100 Go. À cela s’ajoutent les éventuelles mises à jour qui elles aussi peuvent être lourdes. Autant dire que la bande passante est très sollicitée. Il faut dire qu’Orange et les autres opérateurs ont déjà une demande importante de la part des Français pendant le confinement. Mais ils gèrent mieux la situation cette fois, en comparaison avec le confinement du printemps.

Récemment, Orange a annoncé que le trafic Internet sur son réseau était en hausse de 20% depuis le reconfinement. L’opérateur précisait que la consommation des données mobiles était plus importante cette fois que lors du premier confinement.