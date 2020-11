Rocket Lab : la fusée booster Electron retourne sur Terre quelques minutes après son décollage

Rocket Lab nous a fait une SpaceX… enfin presque. Ce 20 novembre 2020, la firme spatiale privée néozélandaise est parvenue à placer en orbite sa fusée Electron, et à faire revenir sur Terre (dans l’océan en fait) le premier étage booster de la fusée ! Cette phase de retour était cependant moins spectaculaire que celle d’une fuse Falcon 9 de SpaceX : l’Electron s’est « couchée » sur l’eau accrochée à un parachute tandis que la Falcon 9 parvient à se poser à la verticale grâce à ses très puissants moteurs.

The recovery crew is securing Electron’s first stage and preparing to bring it back via ship to our production complex. Pics to follow once we have them! https://t.co/LnVAhmvbdo

— Rocket Lab (@RocketLab) November 20, 2020