Google Pay permettra l’an prochain de gérer un compte bancaire

Google Pay opère sa mue vers le service bancaire. Google vient d’annoncer que dès l’an prochain, Google Pay permettra de créer un compte bancaire Plex. Ce compte sera lui même rattachée à une banque 100% mobile et uniquement disponible via le service de paiement Google Pay. 11 banques partenaires ont choisi de financer Plex (pour les crédits aux particuliers notamment). La création d’un compte Plex donnera droit automatiquement à un compte chèque et d’épargne sans solde minimum obligatoire, sans AUCUN frais de découverts, et sans frais bancaires de fonctionnement. Le futur.

Google profite de ce nouveau « service dans le service » pour modifier en profondeur l’interface de Google Pay. L’un des grandes nouveautés est la création de groupes d’utilisateurs liés à une même caisse de versement virtuelle. Les paiements en commun (idéal pour une coloc par exemple). Il sera aussi possible de gérer les coupons de réduction. Plus classique cette fois, la partie gestion de compte offrira une vue d’ensemble rapide sur les types de dépenses effectuées dans le mois écoulé, ce qui reste une façon efficace de bien équilibrer son budgets sur les différents postes de dépense.

Cette refonte de Google Pay avec le compte Plex lié sera disponible l’an prochain… uniquement aux Etats-Unis. Google ne donne encore aucune indication concernant un possible lancement en dehors des Etats-Unis.