Marvel’s Spider-Man (PS4/PS5) : plus de 20 millions d’exemplaires écoulés ?

Quoique l’on puisse penser de la licence Spider-Man sur PlayStation, sa popularité ne peut être remise en doute. Le profil LinkedIn de David Bull, Global Marketing Leader chez PlayStation, indique en effet que Marvel’s Spider-Man (et son remaster sur PS5) se serait écoulé à plus de 20 millions d’exemplaires depuis son lancement ! Ce cap (que dis-je, cette péninsule !) confirme un succès sur la durée : le jeu s’était écoulé à plus de 3 millions d’exemplaires en 3 jours lors de son lancement.

La dernière marque officielle faisait état de 13,2 millions de ventes au mois de juillet 2019 (juste avant le rachat d’Insomniac Games par Sony). Si l’on s’en tient aux dernières données connues, Marvel’s Spider-Man serait donc la seconde licence Sony la plus populaire, juste derrière le chef d’oeuvre The Last of Us (PS3/PS4) qui a dépassé les 20 millions d’exemplaires au moi de mai 2019., et devant Uncharted 4 (16 millions au dernier pointage).

Rappelons enfin pour les amateurs que Spider-Man Miles Morales (PS5) est disponible à la vente à 59,99 euros.