Pro X Superlight : Logitech dévoile une souris gaming « super légère »

La Pro X Superlight est une souris gaming ultra réactive et de grande précision, mais Logitech ne fait pas de ces specs pas le coeur de sa promo. Comme son nom l’indique en effet, la Superlight est en effet ultra légère et affiche seulement 63 grammes sur la balance. Malgré son poids plume et ses dimensions contenues, la Logitech G Pro X Superlight dispose de la technologie Lightspeed à 2,4 GHz pour un temps de réactivité minimal. En outre, le capteur Hero 25K serait capable de parcourir 25 600 pixels par pouce (ppp) ! Logitech G affirme que ce capteur est « le premier capteur de souris de niveau submicronique de l’industrie qui peut suivre les mouvements au micron près sans compromettre la précision ». Mazette !

Pour clore le chapitre des specs, cette mini souris maxi rapide dispose d’une autonomie de 70 heures sur une seule charge. De quoi participer à un tournoi e-sport sans avoir à se soucier de la recharge. La Logitech Pro X Superlight est disponible en précommande à 149,99 euros sur le site du fabricant.