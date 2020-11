Oculus Quest 2 : la dernière mise à jour apporte l’affichage 90 Hz par défaut

On a failli attendre. Grâce à la mise à jour v23, l’Oculus Quest 2 s’affiche enfin en 90 HZ par défaut sur l’ensemble des éléments de l’interface (Home, Guardian et Passthrough). Sur les jeux, il faut encore attendre que les studios se mettent au diapason. Superhot VR, Echo VR ou bien encore Beat Saber sont les premiers servis, mais l’on attend de pied ferme une extension du 90 Hz sur tous les titres VR qui réclament des mouvements rapides. Pour exemple, Racket Fury (un jeu de ping-pong au style futuriste) est un véritable régal sur PSVR, mais perd beaucoup en précision de détection et en fluidité d’affichage sur l’Oculus Quest, essentiellement à cause de l’affichage 72 Hz.

Quant à l’Oculus Link, qui était déjà passé partiellement au 90 Hz, ce dernier sort enfin de sa phase bêta et profite au passage d’une toute nouvelle interface. La prochaine mise à jour permettra d’offrir une application de l’Oculus Store à un membre de sa liste d’amis Oculus.