Crew-1 : décollage réussi pour la première mission opérationnelle habitée de la capsule SpaceX

Crew-1 est sur la voie du succès. La fusée Falcon et sa capsule habitée Crew Dragon ont décollé pour l’ISS dans la nuit du 15 au 16 novembre 2020 (à 1h27 du matin heure française). La mission Crew-1 avait été repoussée de 24 heures à cause des vents forts, un micro-retard qui n’a pas eu de réelle incidence technique. Les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glove et Shannon Walker ainsi que l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi sont désormais en route vers l’ISS, un transit qui devrait durer en tout et pour tout environ 27 heures.

The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station . #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt

Congratulations to NASA and SpaceX on today’s launch. It’s a testament to the power of science and what we can accomplish by harnessing our innovation, ingenuity, and determination. I join all Americans and the people of Japan in wishing the astronauts Godspeed on their journey.

