Sony pourrait racheter le studio Bluepoint Games (Demon’s Souls PS5)

Bluepoint Games est ce que l’on peut appeler un studio de haut niveau technique spécialisé dans les remasters tout aussi qualitatifs de jeux cultes. On leur doit notamment la God of War Collection (PS3), Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4) ou bien encore le sublime remaster de Shadow of the Colossus pour la PS4. Le studio est aussi à l’honneur lors du lancement de la PS5 avec un Demon’s Souls modernisé qui est sans aucun doute le plus beau jeu de la console à l’heure actuelle.

Si l’on en croit donc plusieurs sources « proches du dossier », Sony serait tout près de racheter le studio américain. Certes, Bluepoints Games a plusieurs fois indiqué qu’il ne souhaitait pas tomber sous la coupe d’un unique fabricant/éditeur, mais comme on dit, les choses changent… Un rachat par Sony permettrait aussi de consolider financièrement le développement d’un « gros » titre qui ne serait plus cette fois un « simple » remake.