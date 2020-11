Netflix : un contrat d’exclusivité avec Fincher, et une série d’espionnage avec Schwarzenegger

De plus en plus bousculé par la concurrence (Amazon Prime Video gagne des adaptes et même le poussif Apple TV+ relève la tête) Netflix fait feu de tout bois pour se fournir en production de qualité. Le service de SVoD annonce avoir signé un contrat d’exclusivité avec le réalisateur David Fincher, contrat dont la durée a été fixée à 4 ans ! Mank, le prochain film en noir et blanc de Fincher, sortira d’ailleurs en exclusivité sur Netflix le 4 décembre prochain. Le réalisateur affirme disposer d’une liberté de création totale chez le géant américain : « Si j’ai signé ce deal Netflix, c’est aussi parce que j’aimerais travailler comme Picasso peignait, essayer des choses très différentes, tenter de briser la forme ou de changer de mode fonctionnement. J’aime l’idée d’avoir une ‘œuvre’. »

Autre star du 7ème art à faire son apparition sur la plateforme, Arnold Schwarzenegger produira pour Netflix une série d’espionnage international. Schwarzenegger s’est attribué le rôle titre, et partagera l’affiche avec Monica Barbaro (Top Gun : Maverick), qui jouera sa fille à l’écran. Nick Santora est le showrunner de cette série dont on ne sait pas encore grand chose.