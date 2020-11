Sony se lance sur le marché du drone avec AirPeak

Après les consoles de jeu, les smartphones et les capteurs photos, Sony va donc se lancer sur le marché des drones. Dans un communiqué plutôt pauvre en détails, la firme japonaise annonce qu’elle lance l’AirPeak, une plateforme technologique destinée au marché du drone. Le fabricant met en avant sa maitrise dans la conception des capteurs, des technologies 3R (Reality, Real-time and Remote) et de l’IA (ah bon?), ce qui peut tout aussi bien laisser entendre qu’AirPeak sera mis à disposition de sociétés tierces… ou réservé à des appareils (et donc des drones) de marque Sony. Le communiqué publié aujourd’hui ne permet pas vraiment de trancher entre ces deux options, mais à tout prendre, on voit mal le fabricant asiatique lancer son propre drone de loisir ou semi-pro face à un géant aussi bien implanté que DJI. C’est peu dire que l’on attend quelques clarifications…