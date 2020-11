TV : LG et Samsung en ordre de marche pour le Mini LED en 2021

L’accouchement a été long et difficile, mais cette fois, les géants de l’industrie se seraient bel et bien mis en ordre de marche. Si l’on en croit en effet les informations de The Elec, LG et Samsung s’apprêteraient à commercialiser des TV Mini LED durant l’année 2021. Plus fins, théoriquement plus denses en pixels ( (LEDs 100 à 200 μm), très lumineux et contrastés, les écrans Mini LED sont l’évolution logique des technologies d’affichage.

Samsung prévoirait donc de lancer plusieurs modèles de TV équipés d’une dalle hybride Mini LED + QLED (Quantum Dots). Les dalles Mini LED de Samsung (en 55, 65, 75 et 85 pouces) seront en partie fabriquées par les sociétés Seoul Viosys et PlayNitride (2 millions d’unités prévues en 2021 sur une production globale de 4,4 millions de dalles Mini LED). Le concurrent local LG serait lui aussi de la partie, cette fois avec des téléviseurs 70 pouces de la gamme Nanocell. Les autres modèles de LG (en dehors du 70 pouces) resteront sous technologie OLED… en 2021 tout au moins.