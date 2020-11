BMW dévoile un wingsuit… électrique

BMW n’est pas seulement l’un des champions du secteur automobile européen. Le fabricant allemand vient de dévoiler un accessoire pour wingsuit composé de deux turbines électriques de 15 kW ! Conçu par Peter Salzmann (un pratiquant professionnel de wingsuit) et la division recherche et innovation de BMW, ce réacteur portable permet (presque) de transformer la combinaison planante en véritable aile volante.



Le wingsuit électrique permet de planer plus haut et plus longtemps

Les turbines de l’appareil font tourner les hélices en carbone à une vitesse de 25000 tours par minute, ce qui est largement suffisant pour propulser l’homme volant à une vitesse de 300 km/h (mais durant 5 minutes seulement). Le parachute reste donc nécessaire. BMW a testé son premier wingsuit électrique au dessus de la chaine de montagne autrichienne Drei Brüder. Et comme on pouvait s’en douter, l’accessoire n’est pas proposé à la vente.