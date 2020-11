En 2021, des téléphones Android ne pourront plus visiter certains sites

Si vous utilisez Android 7.1.1 ou une version antérieure, vous ne pourrez plus visiter plusieurs sites à compter de 2021. C’est à cause du HTTPS et plus exactement des certificats de Let’s Encrypt.



Le protocole HTTPS (au lieu de HTTP) permet de chiffrer les communications. Il permet également d’avoir l’assurance de voir le bon contenu mis en ligne par les sites. Les sites qui sont en HTTPS (comme KultureGeek) doivent utiliser un certificat décerné par un tiers. L’un des principaux acteurs dans ce domaine est Let’s Encrypt. Son avantage est qu’il est gratuit, d’où une importante adoption par les sites. Mais ça va coincer en 2021 avec Android 7.1.1 et les versions antérieures.

Quand Let’s Encrypt a vu le jour, il a demandé à ce que son propre certificat racine (ISRG Root X1) soit inclus dans tous les navigateurs et systèmes d’exploitation. Dans le même temps, les certificats délivrés ont été signés le certificat DST Root X3 d’IdenTrust. Il est présent depuis des années dans Windows, macOS, Android et les autres systèmes d’exploitation.

Let’s Encrypt a passé un accord avec IdenTrust et celui-ci expire le 1er septembre 2021. Le groupe annonce ne pas avoir l’intention de le renouveler. Par conséquent, tous les systèmes d’exploitation qui n’ont pas le certificat racine de Let’s Encrypt vont connaître un blocage. Ils ne pourront plus accéder aux sites et services qui utilisent ses certificats pour leurs connexions HTTPS.

En d’autres termes, Android 7.1.1 et les versions antérieures ne feront plus confiance aux certificats de Let’s Encrypt à partir de septembre 2021. Par conséquent, la connexion aux sites ne sera pas autorisée.

Que faire si on dispose d’un ancien smartphone Android ?

Il existe une solution : utiliser Firefox. Le navigateur de Mozilla utilise son propre magasin de certificats et supporte ISRG Root X1. Les sites avec le certificat de Let’s Encrypt pourront donc fonctionner normalement. Mais ce sera toujours bloqué en avec les autres applications.