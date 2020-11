Sackboy PS4/PS5 : pas de mode en ligne au lancement

Les joueurs avec une PS5 auront tous le droit Sackboy: A Big Adventure. Ce jeu de plateforme est pré-installé sur la console. Il exploite énormément les fonctionnalités de la manette DualSense, ce qui est un bon point pour les joueurs. Mais pour le mode en ligne, il faudra patienter un petit moment. Cela concerne aussi le jeu sur PS4.

Sumo Digital, qui développe Sackboy: A Big Adventure, annonce un report de ce mode. « L’équipe a travaillé dur pour s’assurer que l’expérience en ligne soit la meilleure possible pour les joueurs », dit le studio. « Il nous faut juste un peu plus de temps pour bien faire les choses afin que vous puissiez en profiter pleinement avec vos amis et votre famille ».

Il ne faudra patienter trop longtemps pour autant. La PS5 sera disponible le 19 novembre avec Sackboy: A Big Adventure. Selon Sumo Digital, la mise à jour avec le support du mode en ligne arrivera d’ici la fin de 2020. Elle ajoutera aussi la possibilité de jouer entre joueurs PS4 et PS5. Elle permettra par ailleurs de transférer sa sauvegarde PS4 sur PS5.

Sumo Digital précise que le mode coop local sera disponible dès le départ. Il sera possible de jouer jusqu’à 4 joueurs dans une partie sur la même console. Certains niveaux ont même été conçus pour être réalisés à plusieurs. Mais pour le mode en ligne, il faudra patienter encore quelques semaines.