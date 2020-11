Nintendo établit un record de bénéfices sur le semestre écoulé

Alors que les médias, youtubeurs et influenceurs n’ont que la next-gen à la bouche, Nintendo se permet d’« enterrer le game », sans grosses sorties au catalogue, et avec une console basée sur un processeur mobile. Ainsi, sur la période d’avril à septembre 2020, Nintendo a réalisé un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars (6,28 milliards d’euros), soit presque deux fois mieux que le CA cumulé entre avril et septembre 2019 (4 milliards de dollars). C’est mieux que Sony sur la période, mieux que Microsoft aussi, et ce n’est pourtant rien par rapport à la croissance des bénéfices.

En effet, toujours sur la même période, Nintendo a réalisé un bénéfice opérationnel de presque 3 milliards de dollars (2,38 milliards d’euros), et un bénéfice net d’un peu plus de 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros). Aucun autre fabricant de console n’a pu aligner de tels résultats sur un 6 mois courants. Cet incroyable succès est autant porté par la vente de jeux que de consoles. Super Mario 3D All-Stars s’est déjà écoulée à plus de 5 millions d’exemplaires et le vénérable Animal Crossing : New Horizons atteint le score ébouriffant de 26 millions de de copies ! 20 jeux Switch ont déjà dépassé le million d’exemplaires.

Concernant la Switch, les chiffres de ventes crèvent le plafond. La petite console hybride s’est écoulée à 68,3 millions d’exemplaires depuis son lancement ! 6,86 millions de Switch ont été vendues sur le dernier trimestre (juin-septembre 2020). Sur le semestre, les ventes de Switch ont progressé de 81% (12,53 millions d’exemplaires). Proprement stupéfiant. Porté par ces résultats flamboyants, Nintendo prévoit désormais de vendre sur son année fiscale 24 millions de Switch (entre avril et mars 2021), et 170 millions de jeux, ce qui est bien au delà de ses objectifs initiaux (19 millions de consoles et 140 millions de jeux). Mazette !! L’objectif financier sur l’année (fiscale) est de 11,4 milliards d’euros, pour 2,4 milliards d’euros de bénéfices nets.