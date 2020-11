Samsung prépare un autre smartphone avec une batterie de 7 000 mAh

Le Galaxy M12 (ou F12) est un nouveau smartphone de Samsung qui est en préparation. L’une de ses particularités sera la batterie : sa capacité sera de 7 000 mAh ! Il rejoindra ainsi le Galaxy M51 qui a lui aussi une énorme batterie. Samsung a présenté ce modèle à la fin août.

La coque arrière du Galaxy M12 a fuité et dévoile quatre trous pour les capteurs photo. Elle comprend également la mention SM-M127F/ SM-F127G. Il s’agit du numéro du téléphone. Cela suggère que Samsung l’appellera Galaxy M12 dans certaines régions et Galaxy F12 dans d’autres. Il y a déjà eu un cas similaire avec le Galaxy F41 et le Galaxy M31. Ces deux téléphones sont presque identiques.

Selon 91mobiles, ce Galaxy M12/F12 est en développement par Samsung en Inde. Il n’aura pas de capteur d’empreintes à l’arrière, contrairement au Galaxy M11. Sur la partie inférieure, il y aura un port USB-C, une prise jack et le haut-parleur. En outre, le smartphone aurait un écran de 6,7 pouces avec un trou pour loger le capteur photo frontal.

Les autres détails techniques ne sont pas connus, étant donné que le Galaxy M12/F12 est encore en développement. Mais il ne devrait pas s’agir d’un smartphone haut de gamme. Bien au contraire, ce modèle devrait plutôt être un modèle d’entrée de gamme.