Samsung dévoile une télé QLED édition Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 sortira sur consoles, Stadia et PC (mais pas sur Switch) le 10 décembre prochain. Dans l’attente de ce qui est sans nul doute LE gros jeu de la fin de l’année, le rouleau compresseur marketing s’est mis en route, à grands coups de spots de pub… et de partenariats ! Ainsi, Samsung vient de dévoiler une télé QLED édition Cyberpunk 2077 au couleurs du jeu vidéo. Un énorme logo Cyberpunk 2077 orne même le dos l’appareil ! Ce téléviseur 4K et 120 Hz à très faible latence peut être gagné via QLEDecode, un concours de « crackage » de code.



Autant dire que ce QLED Cyberpunk 2077 sera un modèle extrêmement rare, à moins que Samsung ne se décide à le commercialiser au delà du concours QLEDecode. Cette édition spéciale se rajoute à la liste déjà conséquentes des produits lancés en partenariats avec le studio CD Projekt Red. Citons pêle mêle une Xbox One Cyberpunk 2077, un smartphone OnePlus 8T,