Spotify : les artistes pourront promouvoir leurs musiques dans les recommandations

Spotify va faire évoluer ses recommandations en laissant les artistes promouvoir leurs musiques. Jusqu’à présent, le service de streaming s’appuyait seulement sur plusieurs éléments pour déterminer les recommandations à faire.

Les artistes et les labels pourront identifier une musique qui est une priorité pour eux. Le système de Spotify ajoutera cette information à son algorithme qui détermine les sessions d’écoute personnalisées. Ainsi, la musique en question pourrait bien se retrouver dans les recommandations de certains utilisateurs sur Spotify selon leurs goûts musicaux.

Spotify précise qu’il s’agira d’une expérimentation pour commencer. Il faut comprendre que la modification pour les recommandations concernera certains utilisateurs. Mais naturellement, tout le monde aura le changement si les retours sont positifs.

Évidemment, on peut se demander si les gros artistes et maisons de disques ne vont pas être prioritaires. Après tout, ils ont beaucoup d’argent. Mais Spotify l’assure : il n’y a pas d’argent à dépenser pour mettre en avant une musique dans les recommandations. En revanche, l’artiste doit accepter d’avoir une rémunération différente. Il y a la rémunération « normale » et la rémunération quand une musique est dans les recommandations. Celle-ci est inférieure parce que la présence dans les recommencions est une sorte de promotion.

Spotify précise qu’il analysera le nombre d’écoutes dans les recommandations. Si une musique n’attire pas beaucoup de monde, elle sera retirée de la liste.