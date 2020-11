Apophis est un astéroïde géocroiseur de belle taille : avec ses 45 millions de tonnes et 325 mètres de diamètre, il a les bonnes dimensions pour être la star d’un futur film catastrophe. Le 13 avril 2029, Apophis passera à 32000 kilomètres de notre Terre, une distance tellement faible que le monstre devrait être parfaitement visible à l’œil nu. Après cette date, le géocroiseur frôlera à nouveau la Terre en 2068. Et cette fois, il y a comme un petit problème.

Lors d’une conférence de la division des sciences planétaires organisée par la Société Américaine d’Astronomie (AAS), l’astronome de la NASA Davide Farnocchia a précisé que la trajectoire d’Apophis s’écartait d’une orbite « strictement gravitationnelle » et se rapprochait en fait de la Terre à raison de 170 mètres par an. Ce rapprochement inexorable aurait pour origine l' »effet d’accélération de Yarkovsky », un phénomène astrophysique complexe. Il n’y aurait à priori rien à craindre pour 2029, mais les scientifiques sont un peu moins confiants pour le rendez-vous de 2068. L’astronome Dave Tholen estime même qu’on ne peut plus écarter « le scénario d’un impact probable ». Même si la probabilité d’un choc augmente d’un petit cran, cette dernière resterait cependant de l’ordre de l’infime selon la plupart des scientifiques.

Dans le pire des cas, tout ne serait pas perdu, même si Bruce Willis ne sera sans doute plus là pour sauver la Terre. Depuis quelques années en effet, la NASA travaille sur une technologie permettant de dévier la trajectoire d’un géocroiseur géant passant trop près de la Terre. Il serait peut-être temps de passer au prototype…