La maire de Paris vous le demande : « n’achetez pas sur Amazon »

La maire de Paris, Anne Hidalgo, demande aux Parisiens et Parisiennes de ne pas acheter sur Amazon. Selon elle, l’achat chez le commerçant en ligne va marquer la mort des libraires.

« Je le dis vraiment aux Parisiennes et aux Parisiens : n’achetez pas sur Amazon », a indiqué Anne Hidalgo aujourd’hui devant la presse. « Amazon c’est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier. Achetez chez votre libraire », a-t-elle ajouté. La maire note qu’il existe le système Click & Collect qui permet d’acheter en ligne et récupérer sa commande dans une boutique.

Anne Hidalgo venait soutenir, avec l’écrivain Sylvain Tesson, une initiative de libraires appelée « Rallumez les feux de nos librairies ». Celle-ci appelle à la réouverture des libraires qui doivent rester fermés en raison des restrictions à la vente des biens « non essentiels ». Pour la maire, « Paris est une ville où le livre a bien sûr toute sa place comme bien essentiel ».

« Les Parisiens (…) considèrent vraiment leur librairie comme commerce de proximité, essentiel. Je suis là pour soutenir cette idée, appeler bien sûr à ce que les librairies rouvrent, le plus vite possible », a ajouté la maire de Paris.