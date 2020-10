Ubisoft dévoile ses jeux PS4 qui ne tourneront pas sur PS5

La PlayStation 5 n’est plus très loin : la console arrive dans trois semaines. Ubisoft communique aujourd’hui à son sujet pour dire quels jeux PS4 ne tourneront pas sur la PS5. Il s’agit essentiellement de plusieurs jeux Assassin’s Creed.

Les jeux PS4 d’Ubisoft qui ne fonctionneront pas sur PS5 sont :

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

Assassin’s Creed Chronicles India

Assassin’s Creed Chronicles China

Assassin’s Creed Chronicles Russia

Risk

Star Trek Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies

Pour sa part, Sony a déjà dit que 99% des jeux PS4 pourront tourner sur PS5 sans problème particulier. Une liste de dix titres incompatibles a été partagée il y a quelques visiblement. La liste finale complète comprendra plus de dix jeux visiblement, au vu de l’annonce d’Ubisoft aujourd’hui.

Dans la foulée, Ubisoft donne des informations pour la sauvegarde de ses jeux Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic et Hyper Scape. Il sera possible de transférer ses sauvegardes d’une plateforme à une autre sans problème. Ubisoft donne l’exemple de Hyper Scape. Vous pourrez jouer à ce titre sur PC et retrouver la même progression en basculant sur Switch.

La PS5 sera disponible à l’achat le 19 novembre prochain pour 499,99€. Ce sera 399,99€ pour la PS5 Digital Edition (qui n’a pas de lecteur de disque).