Samsung a enregistré son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé

Les ventes de smartphones et les difficultés de Huawei à cause des sanctions américaines ont bien aidé Samsung. Le constructeur coréen a enregistré son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé au troisième trimestre de 2020.

Samsung dit que son bénéfice d’exploitation du troisième trimestre a grimpé de 59% par rapport à l’année précédente pour atteindre 12,35 billions de wons (9,28 milliards d’euros). Le bénéfice net est passé de 6,29 billions de wons à 9,36 billions de wons (7 milliards d’euros). De son côté, le chiffre d’affaires a augmenté de 8% à 66,96 billions de wons (50,31 milliards d’euros).

Samsung déclare avoir constaté une augmentation significative de la demande des consommateurs pour les smartphones, les ordinateurs, les téléviseurs et autres appareils. Il faut dire que la crise sanitaire a joué un rôle. Le télétravail et le confinement dans quelques pays ont aidé Samsung.

Du côté des smartphones, les Galaxy Note 20 et Galaxy Z Fold 2 ont trouvé leur public. C’est du moins ce qu’indique Samsung. De manière générale, le constructeur dit que ses ventes de smartphones ont augmenté de 50%.

Vient maintenant le quatrième trimestre. Et pour le coup, Samsung s’attend à une baisse au niveau du bénéfice. Il explique que la demande pour les puces de stockage pour les serveurs est faible. Il est aussi question d’une concurrence dans le marché des smartphones. Samsung fait allusion au lancement des iPhone 12 d’Apple. Mais le constructeur va tout même être gagnant, puisqu’il produit les écrans OLED de la plupart des nouveaux iPhone.